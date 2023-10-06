Филимонов: Карпин дал бы «Спартаку» что-то новое

Бывший вратарь столичного «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о возможных перспективах Валерия Карпина в стане «красно-белых».

«Он всегда будет в футболе, возможно, в разных качествах. Наверное, у него сейчас временные трудности, но он может прибавить и дал бы «Спартаку» что-то новое», — приводит слова Филимонова издание Sport24. По его мнению, нынешний главный тренер «Ростова» и сборной России никогда не устанет от тренерской деятельности.

Напомним, что Валерий Карпин дважды руководил «Спартаком» в период с 2009 по 2014 год. Сейчас московским клубом руководит испанец Гильермо Абаскаль.