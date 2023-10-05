Камоцци: «Странно, что «Спартак» не купил ни одного центрального нападающего этим летом»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака Леонида Федуна, поделился мнением о составе московской команды.

Специалист назвал состав «красно-белых» одним из сильнейших в РПЛ, при этом отметил, что команде не хватает ещё одного нападающего.

«Эта команда обязательно должна быть в топ-3. Отсутствие замены Соболеву? Если Александр вдруг получит травму, то это станет проблемой. Странно, что «Спартак» не купил ни одного центрального нападающего этим летом», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 8 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.