Пономарёв: «Будем надеяться, что ЦСКА отправит Абаскаля в отставку»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся со «Спартаком».

Ветеран выразил надежду на то, что ЦСКА сумеет отправить в отставку главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Будем надеяться, что ЦСКА сегодня отправит Абаскаля в отставку. Хотя и у команды Федотова тоже большие проблемы на страте сезона. Не стоит ждать результативного матча, футболисты будут осторожничать», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября, на домашнем стадионе «красно-белых». Начало — в 19:00 по московскому времени.