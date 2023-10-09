Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов: «Для нас Москва всегда «красно-синяя»

09 Октября 2023 • 18:27 Комментировать
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о прошедшем столичном дерби против «Спартака», которое прошло в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги и завершилось вничью со счётом 2:2.

Форвард отметил, что «армейцы» испытывают не самый легкий отрезок сезона.

«Пауза на сборные надеюсь пойдёт нам на пользу, особенно после такого эмоционального матча как дерби. Для нас Москва всегда «красно-синяя», спасибо за поддержку нашим болельщикам вчера, мы вас слышали», - написал Чалов в своём телеграм-канале.

Подопечные Владимира Федотова после 11 туров располагаются на пятой строчке в турнирной таблице с 17 очками в активе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
19:30 · Россия. Премьер-лига
Жиго: Уважаю характер «Спартака»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Нет результата, тогда тренер должен уступить своё место»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Ещенко – о столичном дерби: Ожидал лучшего от «Спартака»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА Натхо: Я в безопасности
18:34 · Россия. Премьер-лига
Гладилин высказался о результатах «Ростова» в этом сезоне
18:27 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Для нас Москва всегда «красно-синяя»
18:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» провело хороший первый тайм против «Тюмени», но так и не забило
18:19 · Россия. Премьер-лига
Гладилин – о прошедшем дерби: Абаскаль не сделал ничего, чтобы переломить ход игры
18:13 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв считает, что дамоклов меч увольнения по-прежнему висит над Абаскалем
18:11 · Россия. Премьер-лига
Команда Марцела Лички впервые в чемпионатах России завершила матч со счётом 0:0
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Хаджи – о возможной отставке Абаскаля: «Тогда и Семака можно снимать» 1
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Белоус: «Спартак» для «Лукойла» как чемодан без ручки: нести тяжело, выбросить… невозможно» 1
17:44 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «ЦСКА был ближе к победе»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Карпукаса рассказал о сроках восстановления полузащитника
17:17 · Россия. Премьер-лига
Колыванов — об игре «Динамо»: «Команду лихорадит, но если дадут время Личке — разберутся»
Все новости
Рекомендуем