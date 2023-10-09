Чалов: «Для нас Москва всегда «красно-синяя»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о прошедшем столичном дерби против «Спартака», которое прошло в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги и завершилось вничью со счётом 2:2.

Форвард отметил, что «армейцы» испытывают не самый легкий отрезок сезона.

«Пауза на сборные надеюсь пойдёт нам на пользу, особенно после такого эмоционального матча как дерби. Для нас Москва всегда «красно-синяя», спасибо за поддержку нашим болельщикам вчера, мы вас слышали», - написал Чалов в своём телеграм-канале.

Подопечные Владимира Федотова после 11 туров располагаются на пятой строчке в турнирной таблице с 17 очками в активе.