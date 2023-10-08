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Агент Селюк считает, что «Спартак» обыграет ЦСКА

08 Октября 2023 • 09:12 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 8 ч. 50 мин.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

По мнению эксперта, победу в предстоящей встрече одержат «красно-белые», которые до этого проиграли два своих последних матча «Крыльям Советов» и «Динамо» с общим счётом 0:7.

«Дам такой прогноз, на который не все решатся, — «Спартак» выиграет», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября, на домашнем стадионе «красно-белых». Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день команды имеют равное количество набранных очков (по 16).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Селюк
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