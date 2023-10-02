Хаджи: «Разговоры про Ивича, Черчесова и Карпина в «Спартаке» — полнейшая глупость»

Бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал информацию о том, что Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых» могут сменить Станислав Черчесов, Владимир Ивич или Валерий Карпин.

Напомним, вчера, 1 октября, «Спартак» потерпел разгромное поражение в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4). По мнению Хаджи, несмотря на неудачу, увольнять Абаскаля сейчас не следует.

«Игра с «Крыльями» — первая неудачная игра «Спартака» в сезоне. И что, сразу увольнять Абаскаля? Вон наш чемпион «Зенит» в лучшем составе поиграл «Оренбургу» почти с таким же счётом. А разговоры про Ивича, Черчесова и Карпина в «Спартаке» — полнейшая глупость», — приводит слова Хаджи Sport24.

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.