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Новиков: «Игроки «Спартака» будут биться не за Абаскаля, а за честь клуба»

06 Октября 2023 • 14:49 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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08.10 19:00

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся со «Спартаком».

По мнению эксперта, возможная отставка главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля никак не скажется на настрое игроков московской команды.

«Они (игроки) будут биться не за Абаскаля, а за честь клуба. Совершенно не важно, кто тренирует команды и на каком месте находятся коллективы, главное — победить принципиального соперника», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье, 8 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Новиков Гильермо Абаскаль
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