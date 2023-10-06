Новиков: «Игроки «Спартака» будут биться не за Абаскаля, а за честь клуба»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся со «Спартаком».

По мнению эксперта, возможная отставка главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля никак не скажется на настрое игроков московской команды.

«Они (игроки) будут биться не за Абаскаля, а за честь клуба. Совершенно не важно, кто тренирует команды и на каком месте находятся коллективы, главное — победить принципиального соперника», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье, 8 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.