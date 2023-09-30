Мухин рассказал, как отреагировал на забег Марио Фернандеса

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин вспомнил события месячной давности, а именно забег защитника «Зенита» Марио Фернандеса мимо скамейки запасных «армейцев» во время очного матча команд в Москве (1:1). И рассказал о своей реакции на это.

«Забег Марио? Никак не отреагировал. Дальше пошел. На самом деле, это неприемлемо: пробегать мимо скамейки своей бывшей команды и вот так радоваться… Это не очень хороший поступок», - сказал Мухин Sport24.

Напомним, что «Зенит» в том матче ближе к концу основного времени сравнял счёт. Фернандес, уже заменённый, рванул со скамейки запасных демонстративно праздновать забитый гол с партнёрами по команде.