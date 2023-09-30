Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мухин рассказал, как отреагировал на забег Марио Фернандеса

30 Сентября 2023 • 23:24 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин вспомнил события месячной давности, а именно забег защитника «Зенита» Марио Фернандеса мимо скамейки запасных «армейцев» во время очного матча команд в Москве (1:1). И рассказал о своей реакции на это.

«Забег Марио? Никак не отреагировал. Дальше пошел. На самом деле, это неприемлемо: пробегать мимо скамейки своей бывшей команды и вот так радоваться… Это не очень хороший поступок», - сказал Мухин Sport24.

Напомним, что «Зенит» в том матче ближе к концу основного времени сравнял счёт. Фернандес, уже заменённый, рванул со скамейки запасных демонстративно праздновать забитый гол с партнёрами по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Максим Мухин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
0
2
3.50 3.60 2.15
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1
0
1.52 4.40 7.00
Видео
01.10.23 в 14:00
Факел Факел
Сочи Сочи
2.48 3.40 3.00
Видео
01.10.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
2.80 3.70 2.48
Видео
01.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
30 Сентября
23:29 · Россия. Премьер-лига
Жемалетдинов уже в 4-й раз в карьере забил «Пари НН» - больше голов «горожанам» только у одного игрока
23:24 · Россия. Премьер-лига
Мухин рассказал, как отреагировал на забег Марио Фернандеса
23:14 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «Игнашевич много помогал мне, когда я только пришёл в ЦСКА»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Личка: «В будущем Бителло будет игроком высокого уровня»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Бистрович рассказал, чего не хватило «Балтике» в матче с ЦСКА
22:14 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» в очередной раз высказались о доверии к Игнашевичу
22:10 · Россия. Премьер-лига
Мухин: «Краснодар» удивляет, интрига в РПЛ есть»
22:00 · Россия. Премьер-лига
​В «Оренбурге» назвали победу над «Зенитом» исторической
21:51 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Игнашевич сейчас усилил бы оборону ЦСКА, 100%»
21:51 · Россия. Премьер-лига
​Игнашевич ответил, хотел ли бы возглавить ЦСКА
21:42 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Конечно, в первую очередь это вина тренерская»
21:37 · Россия. Премьер-лига
​Колосков высказался о том, как УЕФА будет подавлять бойкот стран против России 2
21:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА впервые с конца августа не сыграл вничью
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» продолжает неизменно проигрывать на выезде в сезоне Премьер-лиги
21:10 · Россия. Премьер-лига
​Впервые за 12 лет за ЦСКА в РПЛ забил чилиец
Все новости
Рекомендуем