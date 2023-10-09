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Глушаков – о будущем Абаскаля: Я думаю, что сейчас нет смысла что-то менять и до зимы нужно оставить всё как есть

09 Октября 2023 • 12:04 Комментировать
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о будущем главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

Глушаков отметил, что не входит в руководство команды, поэтому его мнение ничего не решает, однако он считает, что на данный момент нет смысла что-то менять и до зимнего перерыва нужно оставить всё без изменений.

«Сейчас видно, что у Абаскаля идёт ротация состава: кто-то его разочаровал, кто-то не показывает желаемой игры. Возможно, тренер ищет момент, чтобы построить новую команду. Видно, что он амбициозный и ничего не боится», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

«Спартак» после 11 туров занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Гильермо Абаскаль
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