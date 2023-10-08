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«Спартак» чудом спасся в дерби: кто из «красно-белых» игроков провалил матч против ЦСКА

08 Октября 2023 • 21:19 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Не случилось третьего кряду поражения «Спартака». «Красно-белых» спасла щедрость арбитра, усталость ЦСКА и заряженность Хесуса Медины. На седьмой компенсированной минуте сравняли счёт футболисты Абаскаля, чудом избежав поражения. Игра однако оставляет желать лучшего, вряд ли кто-то назвал бы несправедливым результатом победу ЦСКА.

Из-за кого же «красно-белые» чуть не проиграли? Давайте пройдёмся по персоналиям команды Гильермо Абаскаля.

Статистика матча: владение мячом – 62:38, удары по воротам – 7:9, в створ – 4:5, угловые – 3:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва2:2ЦСКА Москва
  31'Гайич Милан III (0:1)
(1:1) Промес Квинси41'  
  61'Гайич Милан III (1:2)
(2:2) Медина Хесус90'  
Максименко АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисБабич СрджанРябчук Олег  68' 76' (Классен Леон ( 76') Мозес Виктор 57' (Литвинов Руслан ( 57') Мартинс Кристофер 63' (Зобнин Роман ( 63') Пруцев Данил 76' (Зиньковский Антон ( 76') Бонгонда Тео 57' (Игнатов Михаил ( 57') Промес КвинсиМедина Хесус
Запасные: Лайкин МаксимУмяров НаильСвинов ИльяМаслов ПавелМелёшин ПавелДжикия ГеоргийЧернов Никита
Акинфеев ИгорьМухин Максим 77' (Набабкин Кирилл ( 77') Виллиан РошаМойзес Роберто  80' 85' (Заболотный Антон ( 85') Келлвен ДугласЗделар СашаМендес Виктор 90' (Кучаев Константин ( 90') Гайич Милан III  90'Обляков Иван 86' (Давила Виктор ( 86') Чалов Фёдор 86' (Агапов Илья ( 86') Файзуллаев Аббосбек  89'
Запасные: Рядно МихаилЛукин МатвейЕрмаков НикитаКисляк МатвейГлебов КириллТороп Владислав
08 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Опять Максименко много пропускает, опять проводит хороший матч при этом. Большую часть игры ЦСКА был активнее, атаковал лучше, был конкретнее в завершающей стадии и только Александр оставлял «Спартак» в игре. Три сейва совершил Максименко, трижды опередил Чалова на обостряющих передачах, а голы залетали только в «девятку».

СРДЖАН БАБИЧ – 4,0. А вот оборона в очередной раз «Спартак» подводит, и даже пара Бабич – Дуарте потеряла в надёжности. Срджан высоко поднимался и пытался начинать атаки, что совсем не получалось. Сдержать Чалова тоже не удалось, Фёдор легко ускользал от опеки мощного серба.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 4,0. Абсолютно те же претензии к Дуарте, постоянно упускавшему Чалова за спину. Фёдор пять раз выбегал на рандеву с Максименко, «красно-белых» спасали только голкипер и офсайды. Алексис Дуарте ещё и в единоборствах был слаб, проиграв три эпизода из трёх.

ОЛЕГ РЯБЧУК – 3,5. Две голевые передачи Иван Обляков оформил из зоны Олега Рябчука, оба раза защитник «Спартака» висел рядом, но не смог помешать атакующему игроку. Ещё в пассиве Рябчука жёлтая карточка, полное отсутствие отборов и семь проигранных единоборств.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 3,5. Фланги ЦСКА решили исход матча, у крайних защитников «Спартака» просто и не могло быть другой оценки. Денисов дважды потерял Гайича, «красно-белые» получили два гола. Один из которых был забит ещё с помощью рикошета от Даниила.

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ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,0. Не лучшим образом смотрелась и полузащита «Спартака». 14 потерь в пассиве Пруцева и ни одной обостряющей передачи. На своём полуфланге Зделар просто подавил Данила, замена напрашивалась гораздо раньше.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 3,5. Тонна ошибок Мартинса сподвигли Абаскаля на раннюю замену, только час игры он доверил Кристоферу. Но Мартинс успел набедокурить: проиграл все единоборства за мяч, а дважды его накрыли так, что раскрутились опаснейшие атаки ЦСКА. Собственно, так пришёл и победный гол «армейцев».

ТЕО БОНГОНДА – б/о.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Вроде бы зарешал за счёт индивидуальных качеств, забил красивый гол, но от лидера команды всегда ждёшь большего. Сегодня Квинси совсем не развивал атаки (0 обостряющих передач и всего 22 точные), неточно навешивал (все 3 кросса в никуда) и маловато двигался.

ХЕСУС МЕДИНА – 8,0. Сработало правило «бывших», Медина был лучшим игроком «Спартак» в дерби с ЦСКА. Очень много пахал Хесус, истоптав всю правую половину поля. Успевал и в обороне (2 отбора + 1 перехват), и в атаке (2 ключевые передачи, 3 заработанных штрафных удара). Главной наградой Медине стал забитый гол. На 97-й минуте сделал умное открывание и аккуратно пробил в противоход Акинфееву.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. С выходом Литвинова сильно добавила опорная зона «Спартака». Конечно, начал вжиматься и ЦСКА, но точные диагонали Руслана (3 из 3) и его успешные единоборства (4 из 5) тоже сыграли свою роль.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – 6,5. Голевая передача на счету Классена, не потерял хладнокровия в самой концовке встречи и сумел вырезать отличную диагональ.

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Комментарии (1)
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redwhite1959
08 Октября 2023 в 21:37
Пока ни появился Бабич, Джикия был незаменимым ЦЗ. Кто должен появиться справа в обороне, чтобы и Денисов туда присел? Абаскаль слепой или некомпетентный, выставляя раз за разом в состав этого неумейку, который так и не перерос уровень "Спартака-2"!((
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