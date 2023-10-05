Умяров: «Спартак» хотел реабилитироваться за матч в Самаре, но не получилось»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении в матче группового этапа Кубка России против «Динамо» (0:3).

По словам Умярова, «красно-белые» хотели реабилитироваться за разгромное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ, однако сделать им этого не удалось.

«Тяжело объяснить, что случилось в матче с «Динамо». Не было такого, что «Спартак» решил все задачи в Кубке и всё. «Динамо» проиграли в переходных фазах, в контратаках. По делу», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 8 октября против ЦСКА. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.