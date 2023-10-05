Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров: «Спартак» хотел реабилитироваться за матч в Самаре, но не получилось»

05 Октября 2023 • 10:18 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении в матче группового этапа Кубка России против «Динамо» (0:3).

По словам Умярова, «красно-белые» хотели реабилитироваться за разгромное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ, однако сделать им этого не удалось.   

«Тяжело объяснить, что случилось в матче с «Динамо». Не было такого, что «Спартак» решил все задачи в Кубке и всё. «Динамо» проиграли в переходных фазах, в контратаках. По делу», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 8 октября против ЦСКА. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Наиль Умяров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
11:36 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Сейчас убирать Абаскаля нет смысла»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Черышев: «Посмотрим, как Личка себя проявит в «Динамо», но для этого нужно время»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов: «Не хочу говорить о чемпионстве, нам бы сначала «Крылья» обыграть»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Чернов отреагировал на слухи об отставке Абаскаля
11:07 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Спартак» получил то, на что наиграл»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» было намного сильнее «Спартака»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Надо убегать из РПЛ, если есть возможность»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Прудников — о результатах «Спартака»: «Я сильно разочарован»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Спартак» хотел реабилитироваться за матч в Самаре, но не получилось»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Есть предпосылки увидеть меня на посту тренера, но надо подождать»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал главную проблему «Спартака»
09:48 · Россия. Премьер-лига
​Матч «Спартак» – ЦСКА покажут по общедоступному каналу
09:18 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном переезде Идрисси в Россию: «Я на прямом контакте с «Краснодаром» и «Зенитом»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Чернов - о 0:7 в двух матчах: «Просто соперники были лучше» 3
08:37 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара» Ивич ответил на вопрос о «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем