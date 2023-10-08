Мор: «В случае поражения от ЦСКА Абаскалю работать в «Спартаке» будет очень сложно»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор выразил мнение, что в случае поражения в матче 11-го тура РПЛ от ЦСКА главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю будет непросто продолжать работу в московском клубе.

«В случае победы одним матчем можно полностью развернуть расположение футбольной общественности к себе. Показать, что Абаскаль всё может, что это был временный спад. В случае поражения испанцу работать в «Спартаке» будет очень сложно», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Кроме того, эксперт ответил, что игра «красно-белых» сильно изменится ввиду отсутствия нападающего Александра Соболева.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.