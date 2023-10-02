Пятибратов – об Абаскале: «Постоянные ротации к успеху не приведут»

Российский тренер Дмитрий Пятибратов раскритиковал подход главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, который известен регулярными ротациями основного состава своей команды.

«Назовите мне два матча подряд, когда «Спартак» выходит в одних и тех же сочетаниях на поле. Не бывает так в футболе, когда ты постоянно ротируешь, и у тебя все должно идти в гору. Да, бывают травмы и неизбежности. Но игроков в обороне нужно менять минимально – неоспоримый факт», - цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Напомним, после первой трети сезона РПЛ «красно-белые» идут лишь на шестом месте в турнирной таблице с 16 очками в активе. В 10-м туре команда Абаскаля проиграла «Крыльям Советов» - 0:4.