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Пятибратов – об Абаскале: «Постоянные ротации к успеху не приведут»

02 Октября 2023 • 22:12 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Российский тренер Дмитрий Пятибратов раскритиковал подход главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, который известен регулярными ротациями основного состава своей команды.

«Назовите мне два матча подряд, когда «Спартак» выходит в одних и тех же сочетаниях на поле. Не бывает так в футболе, когда ты постоянно ротируешь, и у тебя все должно идти в гору. Да, бывают травмы и неизбежности. Но игроков в обороне нужно менять минимально – неоспоримый факт», - цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Напомним, после первой трети сезона РПЛ «красно-белые» идут лишь на шестом месте в турнирной таблице с 16 очками в активе. В 10-м туре команда Абаскаля проиграла «Крыльям Советов» - 0:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Пятибратов Гильермо Абаскаль
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