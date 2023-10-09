Динияр Билялетдинов – о прошедшем дерби: Очевидно, ЦСКА был сильнее

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о прошедшем дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое завершилось вничью со счетом 2:2.

Экс-игрок сборной России отметил, что «армейцы» очевидно были сильнее, а «красно-белые» просто спасли себя.

«Иногда «красно-белые» неплохо перехватывали инициативу, но цельный матч у ЦСКА получился лучше. Особенно выделил бы защитника армейцев Гайича, он забил два красивых и нужных гола», - приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» смог отыграться на последней минуте благодаря голу Хесуса Медины.