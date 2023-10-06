«Федун бы уже уволил Абаскаля» — Канчельскис

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Эксперт заявил, что «Спартак» всегда славился эмоциональными решениями руководства, поэтому он не удивится назначению в клуб Карпина, Черчесова или Карреры.

«Федун бы, например, уже уволил испанца на эмоциях. Может, действительно что-то поменялось и «Спартак» теперь другой?» — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

На данный момент подопечные Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в десяти турах.

В воскресенье, 8 октября, «Спартак» примет на «Открытие Банк Арене» ЦСКА. Начало игры — в 19:00 по мск.