«Спартак» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 11-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|31'Гайич Милан III (0:1)
|(1:1) Промес Квинси41'
Максименко Александр•Денисов Даниил•Дуарте Алексис•Бабич Срджан•Рябчук Олег•Мозес Виктор•Мартинс Кристофер•Пруцев Данил•Бонгонда Тео•Промес Квинси•Медина Хесус
Акинфеев Игорь•Мухин Максим•Виллиан Роша•Мойзес Роберто•Келлвен Дуглас•Зделар Саша•Мендес Виктор•Гайич Милан III•Обляков Иван•Чалов Фёдор•Файзуллаев Аббосбек
08 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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