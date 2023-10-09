Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«Надо отдать должное, болельщики поддерживали «Спартак», несмотря на напряжённую обстановку вокруг команды. Конечно, проблема совместимости Бабича и Джикии существует. С моей точки зрения, Абаскалю не хватает последовательности. Видно, что появление новых игроков в команде создало новые проблемы.

ЦСКА преодолел проблемы потери игроков, клуб сделал равнозначные замены. Если смотреть на результат, то ЦСКА, конечно, потерял очки. Для «Спартака» не проиграть в таком дерби - важный фактор», - сказал Бышовец.