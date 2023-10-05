Деменко — о матче «Спартак» - ЦСКА: Победитель дерби будет больше мотивирован в дальнейших играх

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.

«ЦСКА подходит к этому матчу не в очень хорошем психологическом состоянии, «Спартак» такой же. Кто выиграет, тот будет больше мотивирован в дальнейших играх», — приводит слова Деменко Vprognoze.

Перед стартом 11-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» имеют в своей копилке 16 набранных очков и располагаются на пятой строчке. У «армейцев» такое же количество баллов. Подопечные Владимира Федотова занимают шестую позицию.

Матч «Спартак» - ЦСКА запланирован на 8 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по столичному времени.