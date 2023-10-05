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Канчельскис: «Абаскаль — маленький ребёнок, как он попал вообще в клуб?»

05 Октября 2023 • 16:08 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

По мнению Канчельскиса, главная проблема московского клуба заключается в его руководстве, которое приглашает таких специалистов, как Абаскаль.

«Абаскаль кротовничает, сидит и муравьёв ищет, параллельно смотря на свой планшет. Вам не смешно? Он — маленький ребёнок. Как он попал вообще в клуб? «Спартак» у нас стал, видимо, игрушкой для детей. Не такие люди должны руководить командой», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Под руководством 34-летнего испанца «красно-белые» смогли выиграть бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль
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