Дасаев: «Хотелось бы, чтобы в дерби с ЦСКА к «Спартаку» пришла удача»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле ЦСКА.

Ветеран выразил надежду на то, что в предстоящей встрече «Спартаку» будет сопутствовать удача.

«К командам, которые имеют серию из плохих матчей и поражений, рано или поздно приходит удача. Я — спартаковец, поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшнем дерби удача пришла, прежде всего, к моей любимой команде — «Спартаку»!» — приводит слова Дасаева Sport24.

Также Дасаев не смог предположить, будет ли уволен главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в случае поражения.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.