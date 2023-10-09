​Хаджи – о возможной отставке Абаскаля: «Тогда и Семака можно снимать»

Александр Хаджи, который ранее в «Спартаке» работал на должности администратора, высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера.

«Я против того, чтобы менять Абаскаля. Ну, проиграли две игры. Тогда и Семака можно снимать», - цитирует Хаджи «Спорт-Экспресс».

В воскресенье «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА со счётом 2:2. В двух предыдущих играх «красно-белые» проигрывали «Динамо» и «Крыльям Советов», причём крупно – с результатами 0:3 и 0:4 соответственно.

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 22 октября – против «Пари НН».