ЦСКА или «Спартак»: Аршавин рассказал, кто подходит к дерби в лучшем состоянии

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предстоящем столичном дерби «Спартак» - ЦСКА.

«ЦСКА подходит к дерби в более лучшем состоянии. «Спартак» в последних матчах дважды крупно проиграл. Понятно, что у ЦСКА есть кадровый кризис, особенно в обороне, но у них в коллективе атмосфера получше», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

После десяти игр «красно-белые» и «красно-синие» имеют в своей копилке по 16 очков и занимают в турнирной таблице РПЛ шестое и восьмое места соответственно.

Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на портале LiveResult. Начало события запланировано на 19:00 по московскому времени.