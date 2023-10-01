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Джикия высказался о дисквалификации Соболева на матч против ЦСКА

01 Октября 2023 • 21:24 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о дисквалификации нападающего Александра Соболева на матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

Напомним, что форвард получил жёлтую карточку в матче против «Крыльев Советов» (0:4), которая стала четвёртой для него в нынешнем сезоне.

«Соболев — это потеря в дерби. Наш административный штаб напоминает нам о карточках, поэтому Саша знал, что у него их три. Я не смотрел повторы его фола, поэтому особо ничего комментировать не могу», - приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, что столичное дерби пройдёт 8 октября и начнётся в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Георгий Джикия Александр Соболев
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