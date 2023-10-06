Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» не исключил, что руководство «армейцев» или «Спартака» может уволить тренера после дерби.

- Понятно, что обе команды выйдут биться. Что может стать фактором успеха?

- Самолюбие. Соперники принципиальные. Надо выигрывать матч на морально-волевых. Здесь уже не до красивой игры, потому что нужен результат. В случае неудачи одной из команд может подняться вопрос о соответствии ее тренера.

- Считаете, позиции Федотова тоже шаткие?

- А почему нет? Он что святой? Нет результата и игры. По сравнению с прошлым сезоном из ЦСКА ушли Медина, Карраскаль, Зайнутдинов. Есть травмы среди защитников. Поэтому команда пропустила 15 мячей. Значит, кто-то где-то недорабатывает. И игры нет как таковой.

- Но все-таки при всех проблемах ЦСКА вы согласны с тем, что «Спартак» подходит к дерби в худшей ситуации: нет Соболева, два болезненных поражения?

- Раз на раз не приходится. Команда попала в пике, из которого надо выходить. А как это сделать? Возможно, отставка тренера поменяет ситуацию. Думаю, внутри команды есть недовольство среди ребят, почему одного выпускают, а не другого, зачем покупают конкурентов. А эта чехарда до хорошего не доводит. По составу-то «Спартак» сильнее. Надо только найти ребятам место. А у Федотова другая проблема.

- Какая?

- Если у тебя не работает схема игры с тремя защитниками в связи с потерей Дивеева, поставь четыре или пять защитников. А он же нет, не меняет схему. Он гнет свою линию, а она сейчас играет против Федотова. Тренер должен быть гибче.

Елена Григорьевская