Гайич считает, что ЦСКА не нужно подписывать новых футболистов из-за травм Мойзеса и Агапова

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о возможном усилении состава московской команды после того, как из-за травм выбыли Мойзес и Илья Агапов.

«Нет, у нас полно своих футболистов. Кто-то уходит, а на его место приходит другой. Для нас не так сложно адаптироваться под это», — приводит слова Гайича Sport24.

Сербский футболист похвалил своего одноклубника Максима Мухина, отметив, что россиянин смотрится очень достойно в центре обороны.

Напомним, что на данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 10 турах 16 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 8 октября против «Спартака».