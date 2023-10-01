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Гайич считает, что ЦСКА не нужно подписывать новых футболистов из-за травм Мойзеса и Агапова

01 Октября 2023 • 15:37 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о возможном усилении состава московской команды после того, как из-за травм выбыли Мойзес и Илья Агапов.

«Нет, у нас полно своих футболистов. Кто-то уходит, а на его место приходит другой. Для нас не так сложно адаптироваться под это», — приводит слова Гайича Sport24.

Сербский футболист похвалил своего одноклубника Максима Мухина, отметив, что россиянин смотрится очень достойно в центре обороны.

Напомним, что на данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 10 турах 16 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 8 октября против «Спартака».  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Илья Агапов Милан Гайич Мойзес
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