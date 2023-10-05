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Колосков: «У Абаскаля кризис в голове» эксклюзив

05 Октября 2023 • 21:00 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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08.10 19:00

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил кризис «Спартака».

«Кажется, что тренер в кризисе, а команда — нет. В матче с «Крыльями» он убирал с поля сильнейших футболистов, а выпускал игроков резерва. Конечно, запасные футболисты слабее. У него какой-то кризис в голове», — сказал Колосков.

Напомним, в десятом туре чемпионата России «Спартак» крупно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре – 0:4.

В ближайшее воскресенье (8 октября) подопечным Абаскаля предстоит сойтись в противостоянии с ЦСКА. Матч пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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