Гладилин: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, то вернётся в гонку за чемпионство»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможной отставке главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, вчера, 1 октября, «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ, после чего появилась информация о том, что испанский наставник может покинуть клуб.

По мнению Гладилина, несмотря на крупное поражение в прошедшей встрече, для «Спартака» ещё ничего не потеряно, и команда способна вернуться в гонку за призовые места.

«С Абаскалем подписан контракт, накладывающий определённые юридические обязательства. Если «красно-белые» в следующем туре обыграют ЦСКА, то опять вернутся в гонку за призовые места и даже чемпионство», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на восемь очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «красно-белые» проведут 8 октября против ЦСКА.