Чернов ответил, изменилось ли поведение Абаскаля за последние недели

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о том, изменилось поведение главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля за последние недели.

Игрок отметил, что все осталось также, как и было, и реакции на поражения от «Крыльев Советов» и «Динамо» были одинаковыми.

«Вроде ничего в Кубке такого не поменялось, но на фоне прошлого матча и игры с «Динамо», все в подавленном настроении», - приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые» в минувшие выходные в матче десятого тура РПЛ уступили «Крыльям Советов» (0:4), а вчера, 4 октября» в кубковом матче потерпели поражение от «Динамо» (0:3).