Федотов: «Старейшее дерби, настоящее дерби Москвы, поэтому здесь лишних слов не нужно»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Только один сухой матч вы сыграли в чемпионате. Игра в обороне перед дерби насколько вам внушает доверие?

- Мы работаем над этим, что нужно улучшать. Вы сами подсчитали всё, да и мы считаем, поэтому есть над чем работать. Работать надо над стабилизацией линии обороны, мы к этому стремимся.

- Мойзес и Мухин сегодня будут играть. Беспокоит вас такое сочетание, или вы уверены?

- Раз они выходят, значит, мы уверены. Как мы можем беспокоиться?

- У Мухина все-таки не профильная позиция.

- Он же, думаю, играет на похожей позиции. Человек растет, развивается, познает изнутри. Были уже попытки и до этого у него сыграть на этой позиции.

- Что для вас дерби? Это действительно матч, который проходит вне контекста, где работают другие законы, а не тактика?

- Прекрасная атмосфера, полный стадион всегда обязывает. Старейшее дерби, настоящее дерби Москвы. Поэтому здесь лишних слов не нужно, мы всё увидим на поле, самоотдачу и красивые комбинации.

- У «Спартака» сегодня нет столпа, сегодня будет легкое бегущее нападение, что для вас это значит в оборонительной работе?

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- Игра покажет, мы все прекрасно знаем их возможности. Будем пытаться не дать им пространства.

- У вас тоже тройка сегодня легче без Заболотного. Объясните вашу конфигурацию атаки - Файзуллаев, Чалов и Обляков.

- По-моему, все понятно. Мы тоже ставим на скорость, красивые комбинации, забитые голы.

- Для вас стресс, что состав часто не набирается, или вы уже привыкли?

- Я думаю, что и мы привыкли, ребята адаптировались. Нужно время этой нашей молодежи, к этому нужно аккуратно подходить. Это для них серьезная функциональная и, прежде всего, психологическая нагрузка. Им приходится сразу вступать по полной. Они еще страдают.