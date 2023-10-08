​«Фратрия» зарядила футболистов «Спартака» на дерби с заклятым соперником

По информации, размещённой в социальных сетях, преданные болельщики московского «Спартака» встретились с игроками перед отправкой команды на стадион, и как следует эмоционально зарядили футболистов перед тяжелейшим поединком, выразив поддержку любимой команде.

«С тобою мы! Мы победим!» - именно такой заголовок был оставлен под общей фотографией, на которой видны многочисленные болельщики и представили клуба.

Напомним, что центральный матч одиннадцатого тура, в котором московский «Спартак» примет ЦСКА, состоится сегодня, 8 октября 2023 года и начнётся в 19:00 по московскому времени. За прямой трансляцией матча вы можете следить на нашем спортивном портале.