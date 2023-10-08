Абаскаль: «Надо отдать должное сопернику, непростой соперник»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Концовка матча и гол Медины, хотя изначально нам казалось, что его выход в стартовом составе неочевидный. Как вы принимали это решение?

- Медина хорошо работал в течение этого периода, у нас есть конкуренция впереди и очень хорошая. На мой взгляд, кто заслуживает своей работой, тот и выходит на поле. Это игрок, у которого хорошие отличные качества, о которых мы все знаем. Этот гол был важен для него. Хорошо, что так произошло.

- Два момента по игре. Первый - реакция команды на двойную замену во втором тайме. У «Спартака» как будто появилась неуверенность, ЦСКА легко проникал через фланги в середину, и потом пропустил. Что на тренерский взгляд это было?

- В целом я считаю, что замены хорошо сработали. Не забывайте, что голевую передачу сделал Классен, который ждал своего момента до самого конца. А что касается пропущенных голов, то каждый раз были ошибки, которые мы допускали на левом фланге, позволяя сопернику переводить на другой фланг. Два гола забил один и тот же игрок дальними ударами. Во втором эпизоде был отскок от Денисова. В целом хочу сказать также, что Литвинов очень хорошо вошел в игру.

- «Спартак» провел вторые части таймов лучше, чем первые. Почему?

- Надо отдать должное сопернику, непростой соперник. По таймам - мы часто замедляли действия, позволяя многое сопернику. Когда он физически подседал в концовках таймов, нам удавалось ускорять действия. Еще раз отмечу выход Руслана Литвинова, который при выходах из обороны помогал играть намного быстрее и ускорять развитие наших атак.

- Почему вы сегодня для интервью выбрали итальянский?

- (смеется) I don`t know.