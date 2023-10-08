​Хесус Медина: «Спартак» был лучше»

В одиннадцатом туре российского чемпионата ЦСКА не смог победить в дерби против «Спартака», команды разошлись, записав себе в актив по два гола. События игры прокомментировал полузащитник красно-белых Хесус Медина, он считает, что результаты дерби всегда непредсказуемы, даже несмотря на очевидный кризис в стане «Спартака».

- «Спартак» был лучше. Мы не забили несколько моментов, но это дерби, хорошая игра. Важно ли мне забить в ворота ЦСКА? Это важно для меня, это событие. Но главное — игра всей команды, нам нужно идти дальше, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».