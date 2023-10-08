В воскресенье вечером «Спартак» ушёл от поражения в дерби с ЦСКА на своём поле – игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Спартак» может оставить Гильермо Абаскаля у руля команды как минимум до зимнего межсезонья.

В то же время отмечается, что у «красно-белых» есть шорт-лист тренеров на случай рокировки. Там сначала идут иностранные специалисты, потом Валерий Карпин и Станислав Черчесов. Кандидатуру Владимира Ивича из «Краснодара» «красно-белые» рассмотрят только в крайнем случае.

Следующий матч «Спартак» проведёт 22 октября – против «Пари НН».