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Титов — о возможном увольнении Абаскаля: «А кого ставить вместо него?! Пусть работает»

04 Октября 2023 • 21:31 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, нужно ли «красно-белым» увольнять Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

«А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает», — заявил Титов Sport24.

По мнению эксперта, Черчесов сейчас не планирует приступать к работе, а Карпин трудоустроен в другой команде.

После десяти туров «Спартак» имеет в своем активе 16 набранных очков. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В 11-м туре «красно-белые» встретятся с ЦСКА. Матч пройдет 8 октября и начнется в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Егор Титов Станислав Черчесов Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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