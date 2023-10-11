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Малышев опроверг возможность возвращения Черчесова в «Спартак»

11 Октября 2023 • 14:30 Комментировать
Спартак Москва
2:2
ЦСКА Москва

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в московский клуб.

«На данный момент эта тема не обсуждается. В то же время Станислав Саламович уважаемый российский тренер. Один из лучших. Не знаю, возможно, с кем-то он чаю и попил, я это не контролирую», - приводит слова функционера «РБ Спорт». Также Малышев отметил, что руководство «красно-белых» не ведёт переговоры ни с российскими, ни с зарубежными специалистами.

Напомним, что с лета 2022 года «Спартаком» управляет испанец Гильермо Абаскаль. В нынешнем сезоне московский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Олег Малышев
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