Малышев опроверг возможность возвращения Черчесова в «Спартак»

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в московский клуб.

«На данный момент эта тема не обсуждается. В то же время Станислав Саламович уважаемый российский тренер. Один из лучших. Не знаю, возможно, с кем-то он чаю и попил, я это не контролирую», - приводит слова функционера «РБ Спорт». Также Малышев отметил, что руководство «красно-белых» не ведёт переговоры ни с российскими, ни с зарубежными специалистами.

Напомним, что с лета 2022 года «Спартаком» управляет испанец Гильермо Абаскаль. В нынешнем сезоне московский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.