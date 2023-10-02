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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» — худшая команда РПЛ по игре на стандартах

02 Октября 2023 • 17:42 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Московский «Спартак» остаётся единственной командой в текущем сезоне чемпионата России, которая ни разу не смогла отличиться со стандартов (без учёта пенальти). Об этом сообщает Opta Sports.

В десяти матчах «красно-белые» набрали 16 очков и на текущий момент располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся в дерби с ЦСКА. Игра состоится 8 октября. Начало поединка запланировано на 19:00 по столичному времени.

Отметим, что в последних семи матчах РПЛ «Спартак» одержал всего две победы: над «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0).

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Спартак Москва
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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