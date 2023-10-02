Комбаров: «Для «Спартака» поражение со счётом 0:4 — это всегда удар»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о поражении «красно-белых» от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ.

Эксперт отметил, что поражение с таким крупным счётом является серьёзным ударом для московской команды.

«Крылья» сейчас на хорошем ходу. Для «Спартака» такое поражение — это всегда удар. Счёт 4:0 говорит о том, что сегодня «Крылья» более сыгранная и надёжная команда. У них в любой линии очень хорошее взаимопонимание», — приводит слова Комбарова Metaratings.

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 8 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.