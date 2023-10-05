Александр Мостовой: Сейчас «Спартак» обыграет ЦСКА и всё сразу забудется

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем наставника «красно-белых» Гилермо Абаскале.

Экс-игрок сборной России отметил, что два последних поражения столичного клуба – это ужасно.

«Но сейчас «красно-белые» обыграют «армейцев», скорее всего, так и будет. Или будет ничья, а в итоге все сразу забудется», - приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля проиграли «Крыльям Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3).

Столичное дерби, которое состоится в рамках 11-го тура РПЛ, пройдет в воскресенье, 8 октября, на «Открытие Банк Арене».