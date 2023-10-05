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Александр Мостовой: Сейчас «Спартак» обыграет ЦСКА и всё сразу забудется

05 Октября 2023 • 12:37 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем наставника «красно-белых» Гилермо Абаскале.

Экс-игрок сборной России отметил, что два последних поражения столичного клуба – это ужасно.

«Но сейчас «красно-белые» обыграют «армейцев», скорее всего, так и будет. Или будет ничья, а в итоге все сразу забудется», - приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля проиграли «Крыльям Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3).

Столичное дерби, которое состоится в рамках 11-го тура РПЛ, пройдет в воскресенье, 8 октября, на «Открытие Банк Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Мостовой
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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