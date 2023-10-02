Почётный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу с командой.

«Нет. Думаю, что отставка Абаскалю не грозит, потому что это не какая-то серия тяжёлых поражений подряд. Это эпизод. Команда «Спартак» - по-прежнему очень боеспособный коллектив. В клубе собраны хорошие, качественные футболисты, и те же Литвинов, Джикия и Зиньковский – это футболисты, которые в состоянии усилить команду. У них хорошая скамейка, это просто эпизод, и «Спартак» восстановится», — сказал Колосков.

1 октября «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в 10-м туре РПЛ со счётом 0:4. После этого в российских СМИ распространилась информация о возможной отставке Абаскаля.