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Колосков рассказал, почему Абаскалю не грозит отставка с поста главного тренера «Спартака» эксклюзив

02 Октября 2023 • 14:30 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Почётный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу с командой.

«Нет. Думаю, что отставка Абаскалю не грозит, потому что это не какая-то серия тяжёлых поражений подряд. Это эпизод. Команда «Спартак» - по-прежнему очень боеспособный коллектив. В клубе собраны хорошие, качественные футболисты, и те же Литвинов, Джикия и Зиньковский – это футболисты, которые в состоянии усилить команду. У них хорошая скамейка, это просто эпизод, и «Спартак» восстановится», — сказал Колосков.

1 октября «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в 10-м туре РПЛ со счётом 0:4. После этого в российских СМИ распространилась информация о возможной отставке Абаскаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков РПЛ Гильермо Абаскаль
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