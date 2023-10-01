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Агент защитника ЦСКА Дивеева: «По плану Игорь отправится на зимнее сборы с командой»

01 Октября 2023 • 16:44 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о сроках восстановления футболиста после травмы.

По словам Ерёмина, сейчас Дивеев восстанавливается по индивидуальному плану и должен будет присоединиться к команде по ходу зимних сборов.

«По плану Игорь отправится на зимнее сборы с командой — но как будет тренироваться, посмотрят доктора. Скорее всего, в общей группе. Есть общее решение, что восстановление форсировать не надо», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дивеев получил травму в июльском матче за Суперкубок России против «Зенита». Впоследствии 24-летний защитник перенёс операцию на голеностопе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Октября 2023 в 16:54
«По плану Игорь отправится на зимнее сборы с командой»
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ай а иде ер-фигвамсон паборнег правильнапесанья.. двойки па грамматеке паходу исправляить.. не досуг.. А-ха-ха-ха! )))
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