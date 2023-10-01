Агент защитника ЦСКА Дивеева: «По плану Игорь отправится на зимнее сборы с командой»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о сроках восстановления футболиста после травмы.
По словам Ерёмина, сейчас Дивеев восстанавливается по индивидуальному плану и должен будет присоединиться к команде по ходу зимних сборов.
«По плану Игорь отправится на зимнее сборы с командой — но как будет тренироваться, посмотрят доктора. Скорее всего, в общей группе. Есть общее решение, что восстановление форсировать не надо», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».
Напомним, Дивеев получил травму в июльском матче за Суперкубок России против «Зенита». Впоследствии 24-летний защитник перенёс операцию на голеностопе.
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ай а иде ер-фигвамсон паборнег правильнапесанья.. двойки па грамматеке паходу исправляить.. не досуг.. А-ха-ха-ха! )))
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