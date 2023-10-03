Мостовой: Результат в дерби не отразится на дальнейшей судьбе Абаскаля

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Считаю, что результат матча между «Спартаком» и ЦСКА никак не отразится на дальнейшей судьбе Абаскаля. Посмотрите на турнирную таблицу: одна или две победы подряд — и ты уже в тройке лучших», — цитирует Мостового RT на русском.

Напомним, в минувшем туре чемпионата России «Спартак» потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в Самаре.

8 октября «Спартак» примет на своем поле ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ. Начало столичного дерби запланировано на 19:00 по мск.