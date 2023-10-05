Гладилин рассказал, от чего будет зависеть результат в дерби «Спартак» - ЦСКА

Российский тренер Валерий Гладилин высказался о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Эксперт заявил, что оба коллектива сейчас не в оптимальной форме, поэтому им нужен хороший результат в предстоящем матче. При этом тренер считает, что выделить фаворита в дерби очень сложно.

«Исход игры будет зависеть от того, кто использует свои моменты, и кто допустит меньше ошибок», — цитирует Гладилина Vprognoze.

Матч 11-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по столичному времени.

Отметим, на данный момент у команд по 16 очков после десяти игр в РПЛ.