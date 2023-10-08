​Губерниев назвал троих тренеров, кто может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной смене тренера в «Спартаке».

По словам Губерниева, ему жаль, что Александр Мостовой по лицензии может быть только ассистентом тренера. Губерниев считает, что этот специалист был бы идеальным кандидатом для «Спартака».

Что касается реальных кандидатов, то Губерниев назвал троих тренеров, причём все они уже работали в «Спартаке».

«Мне кажется, третий кандидат - Каррера. Я не удивлюсь, если будет по итогу три варианта: Карпин, Черчесов и Каррера. Абаскаль не доработает сезон, потому что пациент скорее мёртв, чем жив. Не вижу у него перспектив», - цитирует Губерниева Metaratings.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на 10 очков.