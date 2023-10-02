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Хаджи: «Матч с ЦСКА не станет решающим для Абаскаля»

02 Октября 2023 • 13:48 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что предстоящий матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА не станет определяющим для наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, вчера, 1 октября, «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ, после чего появились слухи о возможной отставке Абаскаля.

«Всё зависит от руководства, но матч с ЦСКА не станет решающим для Абаскаля. Более того, уверен, мы обыграем «армейцев». Гильермо надо удалиться и сказать этим футболистам: «Исправляйте положение, как хотите!» — цитирует Хаджи Sport24.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «красно-белые» и «армейцы» имеют равное количество набранных очков (по 16).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Гильермо Абаскаль Александр Хаджи
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