Шавло: «Не думаю, что Ивич сейчас покинет «Краснодар»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Гильермо Абаскаля на посту наставника «красно-белых».

Эксперт усомнился в том, что сербский специалист захочет покинуть «Краснодар» прямо сейчас, однако не исключил, что финансовая составляющая может стать определяющей в этом вопросе.

«Есть финансовый вопрос. Сейчас все находятся в одинаковом положении — играть в еврокубках никто не позволяет. Возможно, впервые «Краснодар» стоит так близко к чемпионскому званию. Уходить сейчас? Не думаю, что он это сделает», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Экс-гендиректор также выразил мнение, что преемником Абаскаля должен стать российский специалист, а не иностранец.

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.