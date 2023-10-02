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Шавло: «Не думаю, что Ивич сейчас покинет «Краснодар»

02 Октября 2023 • 16:05 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Гильермо Абаскаля на посту наставника «красно-белых».

Эксперт усомнился в том, что сербский специалист захочет покинуть «Краснодар» прямо сейчас, однако не исключил, что финансовая составляющая может стать определяющей в этом вопросе.

«Есть финансовый вопрос. Сейчас все находятся в одинаковом положении — играть в еврокубках никто не позволяет. Возможно, впервые «Краснодар» стоит так близко к чемпионскому званию. Уходить сейчас? Не думаю, что он это сделает», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Экс-гендиректор также выразил мнение, что преемником Абаскаля должен стать российский специалист, а не иностранец.

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Сергей Шавло Владимир Ивич Гильермо Абаскаль
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