Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: Если бы в «Спартаке» был я, то меня бы уволили

07 Октября 2023 • 18:20 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
Через 20 ч. 47 мин.

Черногорский специалист Миодраг Божович высказался о ситуации с главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Экс-наставник московского «Динамо» отметил, что если бы он работал в «Спартаке», то его давно бы уволили, ведь 0:7 по сумме двух матчей является ужасным результатом для такой команды.

«Дерби с ЦСКА покажет будущее Абаскаля в России. Если выиграет, то продлит себе жизнь. Не понимаю, как такой клуб терпит такие результаты», - приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, что столичное дерби состоится завтра, 8 октября, на «Открытие Банк Арене». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Миодраг Божович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Зенит Зенит
0
2
5.80 4.50 1.57
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Оренбург Оренбург
1
0
2.55 3.40 2.90
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
3
2
1.84 3.70 4.60
Видео
08.10.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
2.90 3.40 2.55
Видео
08.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
22:08 · Россия. Премьер-лига
Дзюба — о матче против «Урала»: «Результат, наверное, закономерный»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» Мохебби раскритиковал судейство в матче против «Краснодара»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев: Думаю, «Спартак» и ЦСКА покажут яркий футбол
21:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Ростов» провёл прекрасный матч, просто «Краснодар» сильнее» 1
21:35 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Эмоции, которыми хочу описать этот матч, это счастье»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Краснодар» может стать чемпионом
21:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Идеальный первый тайм, вообще идеальный, наверное, лучший за всё время»
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» в третий раз не может удержать преимущество в два мяча в этом сезоне
21:23 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «На этом строится чемпионская игра» 1
21:18 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «В первые 45 минут у нас не получалось играть в наш футбол»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: У «Спартака» нет вариантов, кроме победы над ЦСКА
21:11 · Россия. Премьер-лига
Нагучев: «Ростов» может писать пособие, как вести +2 и не выиграть
20:58 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о поражении от «Балтики»
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отыграл у «Ростова» оба гола
20:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов может возглавить «Енисей» слухи
Все новости
Рекомендуем