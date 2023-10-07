Божович: Если бы в «Спартаке» был я, то меня бы уволили

Черногорский специалист Миодраг Божович высказался о ситуации с главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Экс-наставник московского «Динамо» отметил, что если бы он работал в «Спартаке», то его давно бы уволили, ведь 0:7 по сумме двух матчей является ужасным результатом для такой команды.

«Дерби с ЦСКА покажет будущее Абаскаля в России. Если выиграет, то продлит себе жизнь. Не понимаю, как такой клуб терпит такие результаты», - приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, что столичное дерби состоится завтра, 8 октября, на «Открытие Банк Арене».