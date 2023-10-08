Созин: «Уверен, что «Спартак» не проиграет ЦСКА»

Известный футбольный эксперт Андрей Созин выразил уверенность в том, что «Спартак» не проиграет ЦСКА в предстоящем матче 11-го тура РПЛ.

По мнению Созина, ЦСКА будет сложно что-то противопоставить «красно-белым» в атаке.

«Забить гол на ошибке, как с «Зенитом», а потом в 11 человек встать сзади у своих ворот, у ЦСКА не выйдет. Другой вариант, как «Спартак» наказывали в Самаре: контратаки. Но у ЦСКА выбегать некому. Так что будет либо победа «Спартака», либо ничья», — цитирует Созина «Чемпионат».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент в активе обеих команд по 16 набранных очков.