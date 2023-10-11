Малышев: Джикия — важный футболист «Спартака»

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о перспективах капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

«Георгий — важный футболист для команды. В каких-то матчах он играет, в каких-то нет, но он остаётся важным игроком. В момент, который мы и Георгий посчитаем правильным, мы сядем и обсудим дальнейшие планы и возможное продление контракта», — приводит слова функционера «РБ Спорт». По словам Малышева, стороны будут обсуждать продолжение сотрудничества не позднее зимы.

Напомним, что Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету игрока сборной России девять матчей в футболке «красно-белых».