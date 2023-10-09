​Афанасьев сказал, в чём проблема Абаскаля

Бывший игрок ЦСКА Андрей Афанасьев высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

Стоит сказать, что в последнее время в российском футбольном обществе активно обсуждалась возможность отставки Абаскаля на фоне плохих результатов команды.

Если говорить про Абаскаля, то главная его проблема в том, что он никогда не тренировал такие большие команды. Естественно, когда всё хорошо, то и всем отлично. А как начинаются проблемы, так Гильермо теряется», - цитирует Афанасьева Metaratings.

Афанасьев также отметил, что в результатах «Спартака» больше виноваты футболисты, а не главный тренер.

После 11 туров «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на 10 зачётных баллов.