Нигматуллин: «Медина чудом спас Абаскаля в «Спартаке», но ненадолго»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился комментарием о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Медина чудом спас Абаскаля в «Спартаке», но ненадолго. Уже очевидно, что Гильермо не тот тренер, который будет всех побеждать. Испанец уже не нужен этой команде», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Абаскаль запутался в собственных мыслях и сбился с правильного пути, сейчас «Спартаку» нужен российский специалист.

После 11 туров «красно-белые» находятся на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Пари НН».